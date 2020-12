In occasione di Sassuolo-Milan, in programma questo pomeriggio in Serie A, abbiamo simulato la sfida sul canale YouTube di Calciomercato.it: ecco com’è andata

Torna l’appuntamento con gli eSports su Calciomercato.it, nel consueto accompagnamento alle partite in programma per la giornata di Serie A. Questa volta abbiamo simulato su FIFA 21 il match Sassuolo-Milan, fondamentale per le ambizioni di scudetto della squadra di Stefano Pioli. I rossoneri, dopo due pareggi consecutivi, devono assolutamente tornare alla vittoria anche in assenza di Zlatan Ibrahimovic. Scopriamo insieme com’è andata nella nostra simulazione su FIFA.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.