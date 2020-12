La Lazio di Simone Inzaghi, grazie alle reti di Ciro Immobile e Luis Alberto, supera il Napoli di Gennaro Gattuso con il risultato di due a zero: la cronaca della sfida dell’Olimpico

La Lazio, dopo il pareggio deludente in casa contro il Benevento, torna a vincere nel big match con il Napoli di Gennaro Gattuso. Biancocelesti subito avanti grazie al guizzo di testa di Ciro Immobile, bravissimo a staccare e superare Ospina. Gli azzurri non sembrano avere la forza di reagire e, nella ripresa, arriva anche il raddoppio propiziato sempre dall’attaccante ex Borussia Dortmund e Siviglia.

E’ infatti di Immobile l’assist per Luis Alberto, autore del gol del due a zero che chiude definitivamente i giochi in un match mai in discussione. Seconda sconfitta consecutiva per il Napoli dopo il tonfo in casa dell’Inter di Antonio Conte.

CLASSIFICA SERIE A: Milan punti 31, Inter 30, Juventus 27, Roma 24, Napoli 23, Sassuolo 23, Atalanta e Lazio 21, Verona 20, Sampdoria 17, Udinese 15, Benevento 15, Cagliari 14, Bologna 14, Parma 12, Spezia e Fiorentina 11, Genoa e Torino 7, Crotone 6.