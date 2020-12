Serie A, Atalanta-Roma 4-1: Dzeko illude, Zapata guida la rimonta

L’Atalanta vince in rimonta contro la Roma: Zapata, Gosens e Muriel ribaltano la rete iniziale di Dzeko e rilanciano Gasperini

Vince l’Atalanta e ritrova i gol di Zapata che mancavano da ottobre. Non basta il gol di Dzeko in apertura alla Roma con i giallorossi che crollano nella ripresa sotto i colpi dell’attaccante colombiano e della squadra di Gasperini. E dire che la partita si era messa bene con la rete in avvio del capitano dei capitolini. La ripresa però mostra tutta un’altra musica con Zapata che sigla il pari e poi l’uno-due decisivo siglato da Gosens e Muriel tra il 70′ e il 72′. Nel finale la rete di Ilicic. Vince l’Atalanta che sale quindi al settimo posto in classifica, a meno tre dalla Roma in attesa di Lazio-Napoli di questa sera. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

ATALANTA-ROMA 4-1: 3′ Dzeko (R), 59′ Zapata (A), 70′ Gosens (A), 72′ Muriel (A), Ilicic (A)

CLASSIFICA SERIE A: Milan punti 31, Inter 30, Juventus 27, Roma 24, Napoli 23, Sassuolo 23, Atalanta 21, Verona 20, Lazio 18, Sampdoria 17, Udinese 15, Benevento 15, Cagliari 14, Bologna 14, Parma 12, Spezia e Fiorentina 11, Genoa e Torino 7, Crotone 6.