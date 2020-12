Al termine della sfida tra Lorient e Rennes, un giardiniere volontario è stato vittima di un bruttissimo incidente ed è deceduto

Questo pomeriggio alle 17:00 è andata in scena, allo Stade du Moustoir, la partita tra Lorient e Rennes, terminata 0-3. Purtroppo, non si parlerà delle reti di Damien Da Silva, Bourigeaud e Terrier. Al termine del match, infatti, un giardiniere che lavorava allo stadio è stato vittima di un incidente: l’uomo è stato schiacciato dall’attrezzatura utilizzata per la luminoterapia ed è deceduto poco dopo all’ospedale di Lorient. Lo ha riferito il quotidiano francese ‘L’Equipe‘, che ha poi precisato che l’uomo è stato soccorso dalle persone presenti allo stadio.

Il giardiniere volontario aveva 38 anni ed era padre di tre figli. In merito al suo decesso sono arrivate anche le parole del sindaco di Lorient, riportate da ‘Ouest France‘, Fabrice Loher: “E’ un terribile incidente. Non posso dire altro in questo momento“.