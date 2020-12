Conte ritrova Vidal per Inter-Spezia, ma non lo rischia dal primo minuto. Brozovic regolarmente in campo, Hakimi preferito a Darmian

Non ci sono novità nell’undici dell‘Inter che questo pomeriggio affronterà lo Spezia a San Siro, con l’obiettivo di scavalcare in testa alla classifica i cugini del Milan, impegnati sul campo del Sassuolo. Antonio Conte ritrova Vidal, ma inizialmente solo per la panchina nell’incrocio al cospetto della squadra di Italiano.

Inter, Vidal in panchina contro lo Spezia. Brozovic titolare

Confermati in mediana Gagliardini e l’inamovibile Barella, con Brozovic che ha assorbito la botta rimediata contro il Napoli e si piazza nel cuore della mediana nerazzurra. Doppio recupero fondamentale per Conte, con Vidal pronto a subentrare a gara in corso dopo l’assenza forzata per infortunio delle ultime partite. Hakimi ritrova una maglia da titolare sulla destra a scapito, nessuna novità nel reparto arretrato e ovviamente davanti con Lautaro Martinez al fianco di Lukaku.