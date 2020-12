Per la tredicesima giornata del campionato di Serie A, il lunch match vedrà in campo il Torino di Giampaolo e il Bologna di Mihajlovic

Partita importantissima per il Torino, e per il futuro di Marco Giampaolo, quella contro il Bologna, valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A. I granata sono reduci dalla sconfitta esterna contro la Roma nel turno infrasettimanale. Di contro, i rossoblu di Sinisa Mihajlovic arrivano all’appuntamento dopo in pareggio, conquistato in rimonta, sul campo dello Spezia. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico Grande Torino’.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-BOLOGNA

TORINO (4-3-1-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Bremer, Lyanco, Rodriguez; Meite, Rincon, Linetty; Lukic; Bonazzoli, Belotti. All. Giampaolo

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestro, Danilo, Tomiyasu, Paz; Svanberg, Dominguez; Vignato, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

CLASSIFICA SERIE A: