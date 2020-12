Big match della tredicesima giornata, Lazio-Napoli è il posticipo domenicale che Calciomercato.it seguirà in tempo reale

Ancora deluse dal risultato del turno infrasettimanale, Lazio e Napoli si affrontano nel posticipo della tredicesima giornata di Serie A. In piena emergenza offensiva in virtù degli infortuni di Mertens e Osimhen e della squalifica di Insigne, Rino Gattuso chiede ai suoi di mettersi alle spalle la delusione per l’immeritata sconfitta contro l’Inter e di cercare l’impresa contro una squadra che non sta vivendo il suo miglior momento di forma. Sconfitti contro il Verona e bloccati sul pari dal Benevento, i padroni di casa sembrano aver smarrito il furore dello scorso campionato e nelle ultime ore si è parlato anche di alcune frizioni tra Lotito e Simone Inzaghi. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Lazio-Napoli

Lazio (3-5-2) – Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile. All.: Inzaghi.

Napoli (4-2-3-1) – Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Lozano; Petagna. All.: Gattuso.

CLASSIFICA SERIE A: