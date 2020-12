Dopo la vittoria di Cagliari, Conte cerca conferme in Inter-Spezia, gara della tredicesima giornata di Serie A

Grazie al pareggio tra Genoa e Milan, l’Inter si è portata ad un solo punto di svantaggio dai rossoneri e cercherà di sfruttare la sfida interna contro lo Spezia per mettere ancora più pressione ai cugini, ancora orfani di Ibrahimovic. Le buone notizie dall’infermeria offrono a Conte una maggiore possibilità di scelta a centrocampo, molto limitata invece in attacco vista l’assenza prolungata di Sanchez. Reduci dal 2-2 subito in rimonta contro il Bologna, gli ospiti sperano in un’impresa per allontanarsi dalla zona retrocessione. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Le formazioni ufficiali di Inter-Spezia

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte

Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajl, Terzi, S. Bastoni; Deiola, Ricci, Mora; Acampora, Nzola, Gyasi. All. Italiano

CLASSIFICA SERIE A: Milan punti 28, Inter 27, Juventus** 27, Roma 24, Napoli 23, Sassuolo 23, Verona** 20, Atalanta* 18, Lazio 18, Sampdoria** 17, Bologna** 15, Udinese* 14 e Cagliari 14, Parma** 12, Benevento 12, Spezia e Fiorentina** 11, Genoa e Torino** 7, Crotone** 6.

*Una partita in meno

**Una partita in più