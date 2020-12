Scontro diretto per la lotta Champions, Atalanta-Roma verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

Posticipo delle 18, Atalanta-Roma misurerà le ambizioni europee delle due squadre. Dopo la battuta d’arresto contro il Napoli, i giallorossi hanno saputo reagire conquistando due vittorie contro Bologna e Torino, ma i nerazzurri rappresentano un banco di prova importante per il prosieguo della stagione. Nonostante gli screzi tra Papu Gomez e Gasperini, i nerazzurri sono reduci da due ottime prestazioni contro Fiorentina e Juventus e cercano il terzo indizio per avere la prova di essere usciti dalla crisi. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Atalanta-Roma

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Muriel; Zapata. All.: Gasperini (in attesa di conferma)

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. All.: Fonseca

CLASSIFICA SERIE A: Milan punti 31, Inter 30, Juventus 27, Roma 24, Napoli 23, Sassuolo 23, Verona 20, Atalanta 18, Lazio 18, Sampdoria 17, Udinese 15, Benevento 15, Cagliari 14, Bologna 14, Parma 12, Spezia e Fiorentina 11, Genoa e Torino 7, Crotone 6.