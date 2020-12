Marcus Thuram è salito alla ribalta delle cronache nelle ultime ore per il folle gesto nella partita di ieri contro l’Hoffenheim. Ripercussioni immediate su Milan e Juventus

Marcus Thuram rappresenta uno dei migliori talenti in giro per l’Europa. L’attaccante, però, nella giornata di ieri è stato protagonista di un gesto folle e sconsiderato. Ha, infatti, sputato in faccia all’avversario Stefan Posch, dopo uno scontro di gioco. La pazzia del talento risulta ancora più assurda in tempi di Covid-19. L’espulsione arrivata nella partita di ieri contro l’Hoffenheim rischia di avere immediate ripercussioni in ottica calciomercato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan e Inter, richiesta di Gomez: partenza a zero

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Calciomercato Milan e Juventus, si avvicina il nome di Thuram

Lo sputo di Thuram potrebbe ripercuotersi sulle dinamiche di calciomercato. Milan e Juventus seguono con attenzione il calciatore, ma ora la pista potrebbe entrare nel vivo. Il Borussia Monchengladbach è molto infastidito dal comportamento del gioiello sul campo e potrebbe optare per la cessione per non rischiare il deprezzamento del calciatore. Le big italiane restano dunque alla finestra e potrebbero approfittarne per portare a casa un talento di sicuro valore.