Calciomercato, scossone in Serie A | Rischio esonero

Il Genoa non rilascia dichiarazioni dopo la sconfitta subita contro il Benevento ed anzi medita l’addio a Rolando Maran

Ennesimo KO per il Genoa che ha ceduto il passo anche al Benevento in uno scontro salvezza fondamentale per le sorti dei rossoblù sempre più immischiati nella complicata lotta per non retrocedere.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, operazione in sinergia a gennaio | Fissato l’incontro

LEGGI ANCHE >>> Schalke 04, UFFICIALE l’esonero di Baum | Annunciato il sostituto

Il 2-0 di Benevento potrebbe costare carissimo a Rolando Maran che secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’ rischia l’esonero. La società sta valutando le ipotesi in queste ore: in caso di cambio immediato il primo nome sul taccuino della dirigenza ligure è quello di Davide Ballardini ma piacciono anche Semplici e Nicola.