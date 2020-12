Il Milan è atteso alla prova Sassuolo quest’oggi per continuare a condurre la classifica e trarre risposte in tema calciomercato. Maldini pronto a scegliere

Il Milan vuole riprendere la sua corsa in campionato dopo due pareggi consecutivi. I rossoneri dovranno, però, affrontare un avversario ostico come il Sassuolo e falcidiati da diverse assenze, di cui la più pesante è certamente quella relativa a Zlatan Ibrahimovic. Paolo Maldini sta operando diverse valutazioni su come intervenire in attacco per colmare l’assenza dello svedese. Rafael Leao è al centro dei pensieri rossoneri: ecco le ultime novità.

Calciomercato Milan, Rafael Leao nel mirino: piano Maldini

Rafael Leao resta uno dei nomi in bilico in casa rossonera. L’attaccante finora è stato altalenante con la maglia del Milan e non è riuscito a conquistare la titolarità. Oggi graverà su di lui il peso dell’attacco del Diavolo, anche vista l’assenza di Rebic e Maldini si attende risposte importanti. Una prestazione convincente potrebbe cambiare totalmente i piani rossoneri.

Negli ultimi giorni, infatti, si parla con grande insistenza dell’arrivo di un vice-Ibrahimovic sul calciomercato. Come vi abbiamo riportato nelle ultime ore, occhio anche al nome di Fernando Llorente, in uscita dal Napoli. In caso di grande prestazione di Rafael Leao, però, occhio alla possibile strategia di Maldini. Se dovesse verificarsi quest’ipotesi, il Milan potrebbe decidere di puntare il budget su un difensore centrale con Ozan Kabak e Mohamed Simakan primi nomi.