Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, incontrerà Fali Ramadani per parlare di Luka Jovic, in uscita dal Real Madrid

Il Milan è alla ricerca di un nuovo attaccante, in grado di offrire un’alternativa in più a Stefano Pioli quando Ibrahimovic è assente. Ma non solo, il nuovo acquisto potrebbe anche essere in grado di duettare con il campione svedese. Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, è alla ricerca di un’occasione che possa concretizzarsi nel calciomercato di gennaio. E il prescelto sembra Luka Jovic, attaccante del Real Madrid.

Milan, in attacco l’obiettivo è Jovic

Stando a quanto riferito dal portale croato ‘Mozzart Sport‘, infatti, c’è stato un ritorno di fiamma per Luka Jovic da parte del Milan. L’attaccante sta trovando poco spazio al Real Madrid, collezionando solo cinque presenze per un totale di 208′ tra Liga e Champions League. Maldini vorrebbe approfittare di questa situazione e avrebbe già fissato un incontro con l’agente del serbo, Fali Ramadani. Il procuratore già domani dovrebbe essere a Milano per parlare con la dirigenza rossonera, per proporre Jovic.