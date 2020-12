Igli Tare ha parlato prima di Lazio-Napoli: il direttore sportivo si è espresso su Felipe Caicedo e il suo possibile addio

Il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, prima della sfida al Napoli ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’. Il ds si è soffermato sulla situazione di Felipe Caicedo, in procinto di andar via l’estate scorsa: “Caicedo alla fine della stagione scorsa aveva un accordo con me e il presidente Lotito di prendere in considerazione un’offerta che aveva dal Qatar. Per questo abbiamo preso Muriqi”.

Caicedo è rimasto alla Lazio ed è risultato anche decisivo in alcuni match: “Per motivi sconosciuti questa proposta non si è più concretizzata e Caicedo è rimasto, nonostante Muriqi. Noi siamo contenti che lui sia rimasto, è stato determinante”. Infine, sull’interesse della Fiorentina, Tare ha dichiarato: “Non ha avuto colloqui con me per andare alla Fiorentina. Nessuna delle due parti ha mai messo in discussione la permanenza alla Lazio”.