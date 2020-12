Voci dall’Inghilterra su un possibile addio di Paratici alla Juventus: il dirigente potrebbe portare con sé il tecnico

Manchester United e Juventus si potrebbero incrociare ancora. Mentre si parla molto dell’affare Pogba, i ‘Red Devils’ starebbero guardando in casa bianconera per la dirigenza. Come si legge sul ‘Daily Record’, ci sarebbe anche Fabio Paratici nell’elenco di candidati al vaglio della famiglia Glazer per il ruolo di nuovo direttore tecnico. Il CFO bianconero sarebbe in lizza insieme a Luis Campos, Paul Mitchell e Mark Overmars. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Juventus, suggestione Inzaghi con Paratici allo United

Se a prevalere dovesse essere Paratici (in scadenza di contratto con la Juventus) potrebbe portare con sé allo United anche un tecnico a lui molto legato. La suggestione è quella di un approdo anche di Simone Inzaghi a Manchester insieme all’attuale dirigente juventino. I due sono da tempo in buoni rapporti, tanto che si è parlato a lungo di un arrivo alla Juventus dell’attuale allenatore della Lazio. Anche Inzaghi è in scadenza di contratto e la trattativa per il rinnovo non è ancora decollata.