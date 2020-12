Beffa all’orizzonte per la Juventus che potrebbe ‘perdere’ il giovane Fabio Vieira finito nel mirino dell’Arsenal

Dodici presenze ed una rete in questa stagione per il trequartista portoghese Fabio Vieira, accostato in Italia anche alla Juventus. Il classe 2000 del Porto fa dunque gola al club bianconero, sempre molto attento ai migliori giovani in giro per l’Europa. Il talentuoso lusitano piace però anche ad altri top club, pronti eventualmente a lanciare l’assalto.

Calciomercato Juventus, Fabio Vieira nel mirino dell’Arsenal

Tutti pazzi per Fabio Vieira che secondo quanto sottolineato da ‘Todofichajes.com’ è finito prepotentemente nel mirino dell’Arsenal. I ‘Gunners’ starebbe valutando la possibilità di pagare la clausola del classe 2000 di proprietà del Porto, seguito da tempo dagli stessi londinesi. L’Arsenal ha già avuto diversi colloqui con i portoghesi per cercare di raggiungere un accordo ma se non andrà a buon fine potrebbe pagare la clausola da 20 milioni di euro con buona pace della Juventus che pure lo seguiva.