Nainggolan fuori dai progetti di Conte e in uscita dall’Inter nel mercato di gennaio. Il belga spinge per il ritorno al Cagliari

Non solo Eriksen. Anche Radja Nainggolan non fa parte dei piani di Conte per il prosieguo della stagione dell’Inter. Feeling mai nato con l’ex Ct azzurro dopo il ritorno a Milano la scorsa estate, con l’ex Cagliari e Roma che hai avuto pochissimo spazio per mettersi in mostra. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Inter, Nainggolan-Cagliari: Suning cambia idea

E’ sempre d’attualità una sua cessione a gennaio, con il classe ’88 che spinge per il ritorno in Sardegna. I due club non hanno trovato l’accordo in estate, con l’Inter che è rimasta ferma nella volontà di cedere solo a titolo definitivo il giocatore. Adesso la situazione sarebbe diversa con Suning – scrive ‘Tuttosport’ – che potrebbe aprire al trasferimento in prestito di Nainggolan, considerata la situazione del centrocampista nello scacchiere di Conte. La proprietà si sarebbe ammorbidita sulla cessione a titolo temporaneo fino al termine della stagione, con la dirigenza interista e il Cagliari che dopo Natale dovrebbero programmare un incontro per cercare di trovare una soluzione che accontenti tutte le parti in causa.