Antonio Conte ha parlato di Arturo Vidal: possibile addio all’Inter per il cileno ed intanto trovato il sostituto da 40 milioni

Addio a gennaio: Arturo Vidal potrebbe lasciare l’Inter dopo appena sei mesi. Il cileno è attualmente fermo per infortunio ma Conte gli mette ‘fretta’. Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro lo Spezia, il tecnico salentino ha parlato proprio dell’ex Barcellona: “Vidal dovrà lavorare per mettersi al pari con i compagni, recuperando il tempo e il terreno perduto”. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Frasi che potrebbero preludere ad un addio se il centrocampista non dovesse rispondere subito positivamente in campo. Ed allora a gennaio per l’Inter si aprirebbe la caccia ad un centrocampista: il profilo già individuato da Marotta ed Ausilio è quello di Rodrigo De Paul, argentino dell’Udinese. Come raccontato da Calciomercato.it, i friulani valuterebbero un suo addio a stagione in corso solo davanti ad un’offerta da 35 milioni di euro. Una trattativa che ora ‘elgoldigital.com’ rilancia spiegando come la dirigenza nerazzurra starebbe già valutando varie opzioni per Vidal: con la sua partenza sarebbe quindi lanciato l’assalto a De Paul con un’offerta da 40 milioni che potrebbe far traballare l’Udinese.