Partita ampiamente sottotono per Marcelo Brozovic oggi pomeriggio contro lo Spezia. Bocciato da Conte potrebbe partire a gennaio per arrivare a Kante

L’Inter prosegue la propria marcia in campionato battendo in casa lo Spezia di Italiano. Tra i meno positivi della compagine di Conte c’è stato sicuramente Marcelo Brozovic autore soprattutto di un primo tempo estremamente complicato e caratterizzato da un’ammonizione e tanti errori che hanno poi portato lo stesso allenatore nerazzurro a sostituirlo a metà ripresa.

Calciomercato Inter, bocciatura per Brozovic: addio per arrivare a Kante

Prestazione sottotono che fa il paio con quella contro il Napoli e che non è di certo passata inosservata agli occhi dei tifosi che sui social hanno rimarcato ulteriormente la prova incolore di Brozovic. Una vera e propria bocciatura quindi sia da parte dei supporters nerazzurri che da parte di Conte che a questo punto a gennaio darebbe anche l’ok per una sua eventuale cessione qualora dovesse una giusta offerta magari dalla Premier. In questo contesto l’allenatore salentino gradirebbe un nuovo assalto al pupillo Kante per rinforzare la mediana con un pezzo da novanta in ottica scudetto. Operazione comunque complessa e legata inevitabilmente anche al futuro di Brozovic e alle richieste del Chelsea.

