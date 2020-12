Il numero limite salariale imposto in Cina potrebbe avere dirette ripercussioni sul calciomercato di Serie A. Di seguito tutti i nomi e le possibilità

Le regole sono cambiate in Cina. Il Governo ha imposto un nuovo limite salariale: niente più ingaggi superiori ai tre milioni di euro e niente follie, dunque, sul calciomercato. Le sanzioni per chi dovesse evadere il nuovo regolamento sarebbero decisamente pesanti: si parla di eventuale retrocessione per i club e di squalifica di due anni per i calciatori che dovessero aggirare i limiti. Le conseguenze potrebbero essere dirette sul calciomercato italiano.

Calciomercato Serie A, quante occasioni dopo il tetto agli ingaggi in Cina

Il primo nome a cui fare riferimento in quest’ottica è certamente Marek Hamsik. L’ex capitano del Napoli potrebbe essere un nome buono per Inter e Milan. In scadenza nel giugno 2021, potrebbe arrivare con 5-6 milioni di euro. Attenzione anche a Stephan El Shaarawy che interessa a Roma e Juventus: in questo caso, la valutazione si aggira tra i 10 e 12 milioni di euro.

Potrebbero tornare in auge anche Talisca e Fellaini per il Milan: il primo costa sui 15 milioni, l’ex United con una cifra inferiore ai 5 milioni. Da tenere d’occhio anche la situazione relativa al vice-Lukaku in casa Inter: Pellè potrebbe arrivare con un piccolo indennizzo. Infine, da attenzionare Moussa Dembelé per i nerazzurri e la Juventus: costo sui 5 milioni.