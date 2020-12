Il Torino ha pubblicato un comunicato ufficiale per annunciare una mossa forte da parte della società: legali al lavoro

Sei punti in 12 giornate per il Torino di Marco Giampaolo che sta vivendo un inizio di stagione sicuramente complicato e non senza polemiche al seguito. Tante le voci di questi giorni in merito al club di Urbano Cairo che ha voluto dare un segnale estremamente forte con un comunicato ufficiale apparso sul sito web granata. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

La società va al contrattacco dopo voci e critiche di parte della stampa: “Il Torino FC comunica di aver dato mandato ai propri legali per tutelare l’immagine della Società e dei suoi tesserati in merito alle illazioni, infondate e destabilizzanti, apparse in questi ultimi giorni”.