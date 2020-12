Serie A, Sampdoria-Crotone 3-1: Ranieri vola con un super Jankto

Finisce 3-1 la sfida tra Sampdoria e Crotone: Damsgaard, Jankto e Quagliarella regalano la seconda vittoria consecutiva a Ranieri

Dopo un digiuno lungo sei partite, terminato contro l’Hellas Verona, arriva la seconda vittoria consecutiva per la Sampdoria di Claudio Ranieri. Niente da fare per il Crotone a ‘Marassi’: nonostante i calabresi abbiano giocato una buona partita, i blucerchiati hanno chiuso il match con il risultato di 3-1. Al 26′ i liguri sono passati in vantaggio con la rete di Damsgaard, dopo una bella triangolazione fra Verre e Jankto. Proprio il centrocampista ceco, protagonista di una grande prestazione, ha trovato il raddoppio per la Sampdoria al 36′. L’intervallo di Ranieri, però, è stato rovinato dalla rete del Crotone su rigore: Simy ha trasformato dagli undici metri, accorciando le distanze. Il secondo tempo, poi, è continuato sulla falsariga del primo: buone trame del Crotone, ma è sono i doriani a trovare la rete con Quagliarella. L’ex Napoli e Juventus ha fissato il risultato finale sul 3-1.

TABELLINO e CLASSIFICA:

Sampdoria-Crotone 3-1: 26′ Damsgaard (S), 36′ Jankto (S), 45′ rig. Simy (C), 65′ Quagliarella (S)

CLASSIFICA:

Milan punti 28, Inter 27, Juventus 24, Roma 24, Napoli 23, Sassuolo 23, Verona** 20, Atalanta* 18, Lazio 18, Udinese* 14, Sampdoria 14, Bologna 14, Cagliari 14, Parma 12, Benevento 12, Spezia e Fiorentina** 11, Genoa 7, Torino 6, Crotone 6.

*Una partita in meno

**Una partita in più