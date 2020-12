Serie A, Fiorentina-Verona 1-1: Veloso e Vlahovic dal dischetto

L’anticipo di Serie A fra Fiorentina e Verona finisce 1-1: al ‘Franchi’ decidono il risultato i rigori di Miguel Veloso e Vlahovic

La gara che apre la 13a giornata di Serie A finisce con un pareggio dalle poche emozioni: al rigore di Miguel Veloso risponde, sempre dal dischetto, Dusan Vlahovic. Due trasformazioni dagli undici metri, che però rimandano nuovamente la prima vittoria di Cesare Prandelli sulla panchina della Fiorentina. Mentre l’Hellas Verona si avvicina ancora di più alla corsa per l’Europa, invece, la Viola rischia sempre di più di essere risucchiata in zona retrocessione, ormai distante solo 4 punti. I numeri del club toscano sono da incubo: un solo gol su azione nelle ultime otto partite e, da quando Prandelli è in panchina, solo tre reti messe a segno. In sei gare, l’ex CT della Nazionale, ha portato solamente 3 punti alla Fiorentina. E martedì c’è la Juventus.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE

TABELLINO e CLASSIFICA

Fiorentina-Verona 1-1: 8′ rig. Miguel Veloso (V), 19′ rig. Vlahovic (F)

CLASSIFICA SERIE A: Milan punti 28, Inter 27, Juventus 24, Roma 24, Napoli 23, Sassuolo 23, Verona** 20, Atalanta* 18, Lazio 18, Udinese* 14, Sampdoria 14, Bologna 14, Cagliari 14, Parma 12, Benevento 12, Spezia e Fiorentina** 11, Genoa 7, Torino 6, Crotone 6.

*Una partita in meno

**Una partita in più