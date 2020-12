Juventus, Buffon immortale: è ancora decisivo!

Gianluigi Buffon è stato schierato titolare da Pirlo contro il Parma. Il portiere della Juventus decisivo anche stasera non ha alcuna intenzione di smettere

42 anni e non sentirli. Gianluigi Buffon anche stasera, nella sua Parma, dove tutto ebbe inizio, si è dimostrato di essere ancora totalmente immerso nella parte. Il portiere, che il prossimo 28 gennaio ne compirà 43, è risultato decisivo con due interventi su Kucka, dando prova che la Juventus può ancora puntare sul suo calciatore.

L’estremo difensore della Juventus è alla sua quinta presenza stagionale, tre in campionato contro Crotone, Spezia e Cagliari, oltre a quella di stasera, e una in Champions League. La sfida in Europa contro il Barcellona è stata ovviamente la più importante e anche in quella occasione Buffon non ha certo sfigurato in un match importante, che ha permesso ai bianconeri di qualificarsi da prima del girone.

Juventus, Buffon continua ancora un anno?

Parlare di futuro il 19 dicembre appare davvero complicato ma è ovvio che un Buffon, ancora integro fisicamente, e con i riflessi di un 20enne, come dimostrato stasera, non può non pensare al prolungamento della sua fantastica avventura, ovviamente alla Juventus. D’altronde nell’ultima intervista, rilasciata a L’Equipe, non ha chiuso ad un futuro ancora in campo.