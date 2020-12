DIRETTA Serie A, Sampdoria-Crotone | Le formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Ferraris’ tra le squadre di Ranieri e Stroppa in tempo reale

La Sampdoria affronta il Crotone nel secondo anticipo della 13esima giornata del campionato di Serie A. Da un lato i blucerchiati di Ranieri puntare a dare seguito al successo ottenuto nel turno infrasettimanale per non rischiare di essere risucchiati nella lotta per non retrocedere. Dall’altro i rossoblu di Stroppa cercano il terzo risultato utile di fila per abbandonare l’ultimo posto in classifica. Calciomercato.it vi offre la sfida di ‘Marassi’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Ferrari, Tonelli, Colley, Augello; Jankto, Adrien Silva, Ekdal, Damsgaard; Verre; La Gumina. All. Ranieri

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pereira, Eduardo, Petriccione, Molina, Reca; Messias, Simy. All. Stroppa

CLASSIFICA:

Milan punti 28, Inter 27, Juventus 24, Roma 24, Napoli 23, Sassuolo 23, Verona** 20, Atalanta* 18, Lazio 18, Udinese* 14, Sampdoria 14, Bologna 14, Cagliari 14, Parma 12, Benevento 12, Spezia e Fiorentina** 11, Genoa 7, Torino 6, Crotone 6.

*Una partita in meno

**Una partita in più