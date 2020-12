DIRETTA Serie A, Parma-Juventus | Le formazioni UFFICIALI! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Tardini’ tra le squadre di Liverani e Pirlo in tempo reale

La Juventus fa visita al Parma nel terzo e ultimo anticipo del sabato valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A. Dopo il mezzo passo falso casalingo contro l’Atalanta, i bianconeri di Pirlo vogliono tornare subito al successo per agganciare almeno momentaneamente l’Inter al secondo posto. I gialloblu di Liverani, invece, sognano il colpaccio per allungare la striscia di quattro risultati utili di fila. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Tardini’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Iacoponi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Sohm, Hernani, Kurtic; Kucka; Cornelius, Gervinho. All. Liverani

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, McKennie, Kulusevsky; Morata, Ronaldo. All. Pirlo

CLASSIFICA:

Milan punti 28, Inter 27, Juventus 24, Roma 24, Napoli 23, Sassuolo 23, Verona** 20, Atalanta* 18, Lazio 18, Sampdoria** 17, Udinese* 14, Bologna 14, Cagliari 14, Parma 12, Benevento 12, Spezia e Fiorentina** 11, Genoa 7, Torino 6, Crotone** 6.

*Una partita in meno

**Una partita in più