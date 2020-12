Nuovo appuntamento con CMIT TV: segui la cronaca minuto per minuto ed il commento di Parma-Juventus

PER SEGUIRCI SU FACEBOOK >>> CLICCA QUI! PER SEGUIRCI SU YOUTUBE >>> CLICCA QUI!

La Serie A torna in campo con il penultimo turno prima della pausa natalizia. L’anticipo serale vedrà impegnata la Juventus di Andrea Pirlo sul campo del Parma. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Alle 20.30 via alla nostra diretta su CMIT TV per seguire insieme il prepartita, la cronaca minuto per minuto e il commento con i nostri utenti. In conduzione il nostro Marco Giordano, con lui Alessandro Montano e la redazione di Calciomercato.it.