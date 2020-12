Luka Modric è in scadenza di contratto con il Real Madrid: un club si muove per prenderlo a parametro zero in estate

Entra in campo Josè Mourinho per Luka Modric. Il manager del Tottenham si sarebbe mosso in prima persona per strappare il centrocampista il croato alla concorrenza. Il portoghese, secondo quanto riferisce ‘El Chiringuito de Jugones’, dopo aver riportato Bale a Londra starebbe provando a replicare l’operazione con il 34enne. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Modric è in scadenza di contratto in estate e potrebbe andare via gratis se non rinnova con i blancos: il Tottenham ci sta provando per un calciatore che in passato è stato spesso accostato alle italiane. Soprattutto Juventus, Inter e Milan hanno seguito Modric, ingolosite dalla possibilità di mettere le mani su un calciatore di grande qualità senza un grosso esborso economico per il cartellino. La stessa cosa che sta spingendo il Tottenham a provarci.