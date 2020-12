Calciomercato Milan, l’infortunio di Ibrahimovic complica il percorso dei rossoneri: ecco cosa ha deciso il club per gennaio

Niente da fare per il Milan, che non potrà contare su Ibrahimovic nemmeno per le ultime gare del 2020. I problemi fisici dello svedese lo terranno fuori ancora per un po’, di sicuro almeno per le sfide contro Sassuolo e Lazio, decisive per provare a chiudere l’anno in testa alla classifica, e forse anche per il big match con la Juventus del 6 gennaio. Una tegola per Pioli che dovrà fare ancora a meno del suo totem e fare di necessità virtù.

Lo stesso Pioli ha spiegato in conferenza stampa che il mercato del Milan non cambia per l’infortunio di Ibrahimovic. Conferme arrivano dal ‘Corriere della Sera’, che scrive che le strategie del club non cambiano. Nessun arrivo in attacco, a meno che non dovessero verificarsi occasioni da cogliere, ma che dovrebbero nel caso riguardare solo profili giovani e di prospettiva. Nessun tentativo per nomi come Milik, Depay, Giroud. Si proverà sicuramente invece a concludere operazioni in difesa.