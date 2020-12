Milan, con l’infortunio di Ibrahimovic oltre al centrale diventa prioritario anche il centravanti. Tutti i nomi

Non solo il centrale di difesa. L’infortunio di Ibrahimovic, che tornerà in campo solo nel 2021, costringe i rossoneri a rivedere i propri piani di mercato e a fiondarsi anche su un nuovo centravanti. Leao e Rebic, entrambi adattati, non hanno mostrato grandi garanzie: ecco dunque che il club sta seriamente pensando di investire a gennaio per un rinforzo in attacco.

Secondo però ciò che riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, la priorità resta il difensore centrale. Il nome più caldo è quello di Ozan Kabak dello Schalke 04, ma attenzione anche a Simakan dello Strasburgo. Entrambi corteggiati a lungo anche nelle ultime ore dello scorso mercato. Ora però, al centrale, va aggiunto anche l’attaccante.

Calciomercato Milan, da Giroud a Jovic: tutti i nomi

Secondo la ‘rosea’ il nome più caldo per il mercato del Milan per quanto riguarda l’attacco è quello di Olivier Giroud. Il centravanti francese è il nome che più stuzzica i rossoneri, ma al Chelsea sta comunque trovando spazio e sembra complesso che possa lasciare Londra. Più facile allora fiondarsi su altri profili, anche più giovani, magari da valorizzare alle spalle di Ibrahimovic. Profili come Jovic, che al Real Madrid continua a non trovare molto spazio oppure Edouard del Celtic, che il Milan ha avuto modo di visionare di persona.

Non vanno però esclusi, come sottolinea ‘Tuttosport’, nomi della scuderia di Mino Raiola come Malen del Psv Eindhoven e Boadu dell’Az Alkmaar. Mentre in Italia piace Gianluca Scamacca del Genoa, nome non nuovo in casa rossonera. Attenzione però anche all’usato sicuro, come Mandzukic e Pellè o all’occasione Milik, in uscita dal Napoli.