Ivan Juric non si risparmia. Nella conferenza stampa prima del match contro la Fiorentina, il tecnico dell’Hellas Verona torna sul ko con la Sampdoria di mercoledì: “Abbiamo giocato male, ora speriamo di recuperare qualcuno”. Juric rivela che con la Fiorentina toccherà a Salcedo e non esclude Lazovic trequartista, ma ci sono da considerare le condizioni di Dimarco. “Questa sta andando oltre i propri limiti, ogni mattina dovrei abbracciare tutti i ragazzi. La salvezza sarebbe davvero un grandissimo risultato, non sono ‘paraculo’ ma ho un quadro chiaro della situazione”. Soprattutto, però, l’allenatore del Verona risponde alle parole di Daniele Pradé e parla anche del futuro di Lovato, giovane talento cercato dalle big di Serie A, Milan in testa.

Nel Verona di quest’anno Matteo Lovato è il nuovo gioiellino che ha già scatenato l’interesse delle big di Serie A, soprattutto il Milan a caccia di un difensore. “Ha tutte le caratteristiche per diventare un grande difensore, ma deve avere la possibilità di crescere e di sbagliare senza essere sulla bocca di tutti”, dice Juric. Che poi non risparmia Pradé: “Nei giorni scorsi ha parlato dei giocatori andati via da Verona, dicendo che vanno valutati lontano da me. Ma io credo che debba chiedere scusa sia a loro che all’Hellas. Non deve parlare dei miei giocatori. Poi quello che dice non è vero, i giocatori andati via da Verona stanno dimostrando di essere forti. Roma, Napoli e Fiorentina hanno fatto un affare”.