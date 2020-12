Da Parma-Juventus a Lazio-Napoli: le probabili formazioni e la programmazione tv della tredicesima giornata del campionato di Serie A

Terminata la dodicesima giornata, in Serie A non c’è tempo per rifiatare. Domani in campo si scenderà per il tredicesimo appuntamento di questo dispendioso campionato. La gara più attesa sarà Parma-Juventus, mentre domenica Inter e Milan si sfideranno a distanza gareggiando rispettivamente contro Spezia e Sassuolo. Dopo Atalanta-Roma delle ore 18, invece, in serata toccherà a Lazio e Napoli, le due deluse del turno infrasettimanale. Calciomercato.it fa il quadro della situazione: le ultime sulle probabili formazioni e la diretta tv delle partite della tredicesima giornata di campionato, da Parma-Juventus a Lazio-Napoli.

Serie A, le probabili formazioni della 13a giornata

FIORENTINA-VERONA (sabato ORE 15, SKY)

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Callejon, Amrabat, Borja Valero, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery. A DISP.: Terracciano, Quarta, Venuti, Lirola, Barreca, Igor, Pulgar, Bonaventura, Saponara, Eysseric, Cutrone, Kouame. ALL.:Prandelli

Ballottaggi: Biraghi 55%-Barreca 45%, Borja Valero 51%-Pulgar 49%

Squalificati: –

Indisponibili: Duncan

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Magnani, Dawidowicz; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Salcedo, Zaccagni; Di Carmine. A DISP.: Berardi, Pandur, Amione, Udogie, Cetin, Gunter, Dimarco, Ilic, Danzi, Ruegg, Terracciano, E. Colley. ALL.: Juric

Ballottaggi: Salcedo 55%-Ilic 45%

Squalificati: Barak

Indisponibili: Benassi, Kalinic, Favilli, Vieira, Ceccherini

SAMPDORIA-CROTONE (sabato ORE 18, SKY)

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Ferrari, Tonelli, Colley, Augello; Jankto, Thorsby, Ekdal, Damsgaard; Verre; Quagliarella. A DISP.: Ravaglia, Letica, Yoshida, Regini, Rocha, Ramirez, Askildsen, Leris, Silva, Candreva, La Gumina. ALL.: Ranieri

Ballottaggi: Colley 51%-Yoshida 49%, Thorsby 60%-Silva 40%

Squalificati: Thorsby

Indisponibili: Bereszynski, Keita Balde, Gabbiadini

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Pedro Pereira, Eduardo, Petriccione, Molina, Reca; Messias, Simy. A DISP.: Festa, Cuomo, Luperto, Djidji, Rispoli, Crociata, Rojas, Zanellato, Vulic, Dragus, Siligardi. ALL.: Stroppa

Ballottaggi: Magallan 55%-Cuomo 45%, Golemic 60%-Luperto 40%

Squalificati: –

Indisponibili: Benali, Cigarini.

PARMA-JUVE (sabato ORE 20.45, DAZN)

PARMA (4-3-2-1): Sepe; Iacoponi, Osorio, Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka, Gervinho; Inglese. A DISP.: Colombi, Rinaldi, Busi, Valenti, Balogh, Camara, Cyprien, Sohm, Brunetta, Karamoh, Cornelius. ALL.: Liverani

Ballottaggi: Kucka 60%-Karamoh 40%

Squalificati: –

Indisponibili: Grassi, Laurini, Pezzella, Mihaila, Nicolussi Caviglia, Scozzarella

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo. A DISP.: Buffon, Pinsoglio, Frabotta, Cuadrado, Dragusin, Ramsey, Portanova, Kulusevski, Bernardeschi, Da Graca, Dybala. ALL. Pirlo

Ballottaggi: Alex Sandro 55%-Cuadrado 45%

Squalificati: –

Indisponibili: Chiellini, Demiral, Arthur

TORINO-BOLOGNA (domenica ORE 12.30, DAZN)

TORINO (3-5-1-1): V. Milinkovic-Savic; Bremer, Lyanco, Rodriguez; Vojvoda, Gojak, Rincon, Linetty, Murru; Lukic, Belotti. A DISP.: Sirigu, Rosati, Izzo, Nkoulou, Buongiorno, Segre, Meité, Kreyziu, Edera, Bonazzoli. ALL.: Giampaolo

Ballottaggi: V. Milinkovic-Savic 60%-Sirigu 40%

Squalificati: Singo

Indisponibili: Ansaldi, Baselli, Millico, Ujkani, Zaza, Verdi.

BOLOGNA (4-2-3-1): Da Costa; De Silvestri, Danilo, Paz, Tomiyasu; Dominguez, Medel; Vignato, Soriano, Barrow; Palacio. A DISP.: Ravaglia, Denswil, Svanberg, Calabresi, Khailoti, Dijks, Poli, Baldursson, Sansone, Schouten, Rabbi, Skov Olsen. ALL.: Mihajlovic

Ballottaggi: Da Costa 55%-Ravaglia 45%, Dominguez 51%-Svanberg 59%

Squalificati: –

Indisponibili: Hickey, Mbaye, Orsolini, Santander, Skorupski

BENEVENTO-GENOA (domenica ORE 15, SKY)

BENEVENTO (4-3-1-2): Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Ionita, Dabo; Iago Falque; Caprari, Lapadula. A disp. Manfredini, Lucatelli, Foulon, Pastina, Del Pinto, Tello, Viola, Improta, R. Insigne, Sau, Di Serio. ALL.: F. Inzaghi

Ballottaggi: Dabo 51%-Improta 49%

Squalificati: Schiattarella

Indisponibili: Caldirola, Maggio, Moncini

GENOA (4-4-2): Perin; Goldaniga, Bani, Masiello, Criscito; Ghiglione, Lerager, Sturaro, Pjaca; Destro, Scamacca. A DISP.: Paleari, Zima, Radovanovic, Czyborra, Lu. Pellegrini, Zappacosta, Badelj, Zajc, Melegoni, Behrami, Rovella, Shomurodov. ALL.: Maran

Ballottaggi: Scamacca 60%-Shomurodov 40%, Masiello 55%-Lu. Pellegrini 45%

Squalificati: –

Indisponibili: Biraschi, Cassata, Marchetti, Zapata, Pandev, Parigini

CAGLIARI-UDINESE (domenica ORE 15, DAZN)

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Klavan, Walukiewicz, Lykogiannis; Marin, Rog; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Simeone. A DISP.: Aresti, Vicario, Godin, Ceppitelli, Pisacane, Carboni, Caligara, Pereiro, Oliva, Faragò, Pinna, Tramoni, Ounas, Cerri, Pavoletti. ALL.: Di Francesco

Ballottaggi: Simeone 60%-Pavoletti 40%, Klavan 55%-Godin 45%

Squalificati: –

Indisponibili: Luvumbo, Tripaldelli.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Pussetto, Deulofeu. A DISP.: Scuffet, Carnelos, De Maio, Ter Avest, Mandragora, Molina, Coulibaly, Palumbo, Walace, Micin, Lasagna, Nestorovski. ALL.: Gotti

Ballottaggi: Deulofeu 55%- Nestorovski 45%

Squalificati: –

Indisponibili: –

INTER-SPEZIA (domenica ORE 15, SKY)

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Vidal, Barella, Gagliardini, Darmian; Lukaku, Martinez. A DISP.: Radu, Padelli, De Vrij, D’Ambrosio, Kolarov, Perisic, Young, Sensi, Eriksen, Satriano. ALL.: Conte

Ballottaggi: Gagliardini 55%-Sensi 45%, Skriniar 51%-D’Ambrosio 49%

Squalificati: –

Indisponibili: Vecino, Pinamonti, Nainggolan, Brozovic, Sanchez

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Erlic, S.Bastoni; Pobega, Ricci, Maggiore; Gyasi, Nzola, Farias. A DISP.: Krapikas, Marchizza, Sala, Mora, Estevez, Deiola, Acampora, Bartolomei, Agoume, Agudelo, Piccoli. ALL.: Italiano

Ballottaggi: Pobega 51%-Bartolomei 49%, Ferrer 55%-Sala 45%

Squalificati: Chabot

Indisponibili: Zoet, Ramos, Capradossi, Dell’Orco, Galabinov, Leo Sena, Verde, Mattiello

SASSUOLO-MILAN (domenica ORE 15, SKY)

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Obiang; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. A DISP.: Pegolo, Turati, Marlon, Ayhan, Peluso, Muldur, Kyriakopoulos, Magnanelli, Bourabia, Traore, Raspadori, Defrel. ALL.: De Zerbi

Ballottaggi: Toljan 60%-Mudur 40%

Squalificati: Locatelli

Indisponibili: Romagna, Ricci

MILAN (4-2-3-1): G.Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Diaz; Rebic. A DISP.: A.Donnarumma, Tatarusanu, Musacchio, Conti, Dalot, Duarte, Krunic, Hauge, Castillejo, Leao, Colombo, Maldini. ALL.: Pioli

Ballottaggi: Diaz 35%-Hauge 33%-Leao 32%

Squalificati: –

Indisponibili: Bennacer, Gabbia

ATALANTA-ROMA (domenica ORE 18, SKY)

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Zapata. A DISP.: Sportello, Rossi, Mojica, Sutalo, Gomez, Guabuaa, Depaoli, Miranchuk, Diallo, Lammers, Muriel. ALL.: Gasperini

Ballottaggi: Malinovskyi 60%-Gomez 40%

Squalificati: –

Indisponibili: Caldara, Pasalic, Ilicic, Ruggeri, Toloi.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. A DISP.: Mirante, Farelli, Bruno Peres, Juan Jesus, Fazio, Kumbulla, Cristante, Calafiori, Diawara, Villar, Carles Perez, Borja Mayoral. ALL.: Fonseca

Ballottaggi: Pau Lopez 55%-Mirante 45%, Mancini 55%-Kumbulla 45%, Karsdorp 60%-Bruno Peres 40%

Squalificati: –

Indisponibili: Zaniolo, Pastore

LAZIO-NAPOLI (domenica ORE 20.45, SKY)

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. A DISP.: Strakosha, Alia, Luiz Felipe, Armini, Anderson, Cataldi, Akpa Akpro, Parolo, Pereira, Moro, Caicedo, Muriqi. ALL.: S.Inzaghi

Ballottaggi: Correa 55%-Caicedo 45%, Escalante 55%-Cataldi 45%

Squalificati: –

Indisponibili: Acerbi, Leiva, Fares, Lulic, Vavro

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Demme, Zielinski; Lozano, Petagna, Elmas. A DISP.: Meret, Contini, Malcuit, Hysaj, Ghoulam, Maksimovic, Rrahmani, Fabian, Lobotka, Politano, Llorente. ALL.: Gattuso

Ballottaggi: Demme 55%-Fabian 45%, Elmas 51%-Politano 49%

Squalificati: Insigne

Indisponibili: Osimhen, Mertens