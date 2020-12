Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: la decisione su Insigne

Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 12esima giornata: una giornata e ammenda ad Insigne, tre gare a Barak

Il Giudice Sportivo della Serie A ha reso note le decisioni riguardanti la 12esima giornata di campionato. Barak del Verona dovrà scontare tre turni di squalifica per comportamento scorretto. Una giornata con ammenda di 10 mila euro invece a Lorenzo Insigne del Napoli, espulso nel match contro l’Inter.

Una giornata di squalifica (ma senza ammenda) anche per Schiattarella del Benevento e Singo del Torino. Locatelli salterà invece Sassuolo–Milan dopo essere stato ammonito. Era in diffida anche Chabot dello Spezia. Pure lui sarà costretto ad un turno di stop per squalifica dovuta alla somma di ammonizioni. Squalificato anche il direttore sportivo del Benevento Pasquale Foggia, per un’espressione offensiva nei confronti di un avversario. Per lui anche ammenda di 5mila euro.