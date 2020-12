Schalke 04, UFFICIALE l’esonero di Baum | Annunciato il sostituto

Ultimo posto in classifica e zero vittorie: lo Schalke 04 esonera il proprio tecnico

Lo Schalke 04 ha ufficializzato l’esonero del tecnico Manuel Baum. Fatale la pessima situazione di classifica in cui si trova il club, ultimo in classifica con appena quattro punti totalizzati in quattro pareggi: attualmente l’unica squadra a secco di vittorie in Bundesliga.

Lo Schalke 04 ha anche comunicato che la squadra è stata temporaneamente affidata a Huub Stevens. Mike Büskens sarà al suo fianco come vice allenatore. Già in panchina dal 1996 al 2002, Stevens è tornato già altre volte a guidare lo Schalke 04: nella stagione 2011/2012 e poi nel 2019 come allenatore ad interim, proprio come gli toccherà fare stavolta. Con lui la squadra ha vinto la Coppa UEFA nel 1997 (superando in finale l’Inter), due Coppe di Germania (nel 2001 e 2002) e raggiunto il secondo posto in campionato nel 2001. L’esordio in panchina avverrà domenica alle 15:30 contro il Bielefeld, per uno scontro salvezza che sa di decisivo.