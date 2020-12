Due recuperi importanti in vista della trasferta di Sassuolo domenica alle 15

Buone notizie per Stefano Pioli, che ritrova in gruppo Zlatan Ibrahimovic e Theo Hernandez: i due si sono regolarmente allenati, con lo svedese che già nella giornata di ieri aveva svolto una seduta personalizzata. Nulla da fare, invece, per Simon Kjaer, che continua a lavorare a parte e difficilmente potrà essere disponibile per la sfida contro il Sassuolo.

La decisione finale su Ibrahimovic, in ogni caso, verrà presa nella giornata di domani, così da capire se partirà titolare o se inizialmente dalla panchina per l’importante sfida al vertice con i neroverdi: la convocazione non dovrebbe essere in dubbio.