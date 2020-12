Parma-Juventus, Pirlo: “Provo rabbia, ecco il motivo. Stiamo bene”

Andrea Pirlo ha parlato alla vigilia di Parma-Juventus, presentando i temi principali della partita. Di seguito le sue dichiarazioni odierne

Andrea Pirlo si è soffermato sui temi caldi del match di domani contro il Parma ai microfoni di ‘Juventus Tv’: “Giochiamo contro una squadra che ha cambiato in diverse occasioni sistemi di gioco. Sono riusciti a fare risultato su campi complicati come San Siro Bisogna stare attenti e dovremo essere bravi a ritrovare le giuste energie fisiche e mentali, dopo soli tre giorni. Liverani era bravissimo e intelligente già da allenatore. Anche il suo è un progetto nuovo, ha bisogno di un po’ di tempo”.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpaccio a gennaio | “Mai così vicini!”

Pirlo parla prima di Parma-Juventus: rabbia dopo l’Atalanta

Il tecnico torna poi sulla partita contro l’Atalanta: “Ho ancora un po’ di rabbia per la gara contro i nerazzurri. Avevamo fatto una grande partita contro un ottimo avversario. C’è rammarico per non aver sfruttato le palle gol avuto e non essere riusciti a portare a casa i tre punti. Fisicamente stiamo bene, lo abbiamo dimostrato anche in una partita intensa come quella contro i nerazzurri. Abbiamo giocato al loro stesso livello e a tratti anche meglio”.