L’Inter si avvicina alla partita contro lo Spezia e arrivano importanti novità per quanto riguarda gli uomini a disposizione di Antonio Conte. Ecco le ultime su Vidal e Brozovic

L’Inter continua la sua rincorsa al primo posto in campionato, dopo la brutta eliminazione dalla Champions League. I nerazzurri si apprestano ad affrontare l’appuntamento contro lo Spezia del prossimo weekend e in questi giorni c’era grande apprensione per quanto riguarda l’emergenza che sta vivendo Antonio Conte, soprattutto a centrocampo. In realtà, sono arrivate ottime notizie per il tecnico dall’allenamento di oggi.

Inter verso lo Spezia: Conte recupera Vidal e Brozovic

Il club nerazzurro può gioire in vista della prossima partita contro lo Spezia. Marcelo Brozovic e Arturo Vidal hanno lavorato in gruppo nell’allenamento di oggi e saranno a disposizione nel prossimo match. Il cileno, dopo i fastidi delle ultime settimane, sembra essere arruolabile già in vista dello Spezia. Discorso simile per Brozovic che era uscito malconcio nel secondo tempo della partita contro il Napoli. Anche il croato ha recuperato e dovrebbe essere, quindi, regolarmente a disposizione già domenica. Due recuperi essenziali per Conte che dovrebbe beneficiare dei due titolari a centrocampo nella partita fondamentale per l’assalto al primo posto.