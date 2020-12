Il tecnico dell’Inter spera di recuperare Brozovic e Vidal per il prossimo match di campionato contro lo Spezia

Antonio Conte incrocia le dita. E’ emergenza in mezzo al campo per il tecnico dell’Inter, dopo l’infortunio rimediato (contusione al piede) contro il Napoli da Brozovic. C’è fiducia comunque sulla disponibilità del croato in vista del match casalingo contro lo Spezia, in programma domenica pomeriggio a San Siro.

Inter, da Brozovic a Vidal: allarme centrocampo

Oggi verranno valutate ad Appiano Gentile le condizioni di Brozovic, così come sarà una giornata importante per il possibile recupero di Arturo Vidal. Test decisivo per il cileno, che Conte spera di recuperare almeno per l’ultima sfida del 2020 in casa del Verona. Per la panchina potrebbe rivedersi Nainggolan mentre, se non dovessero recuperare né Brozovic né Vidal, il tecnico interista penserebbe a rilanciare Sensi dal primo minuto. Restano comunque delle perplessità sulla tenuta fisica dell’ex Sassuolo, frenato dagli infortuni e non ancora al meglio della condizione.