Fantacalcio, consigli e probabili formazioni della tredicesima giornata

Chi schierare al fantacalcio, alla tredicesima giornata: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A

Continua senza sosta la marcia del campionato italiano di Serie A in vista del Natale. Penultimo turno del 2020 che si apre con la sfida fra la Fiorentina di Prandelli ed il Verona di Juric. Giornata che si divide fra il sabato e la domenica e si chiude con il posticipo del Diego Armando Maradona con il Napoli che ospita la Lazio di Simone Inzaghi.

Fiorentina-Verona sabato ore 15

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Pezzella; Lirola, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Dawidowicz, Magnani; Faraoni, Ilic, Miguel Veloso, Lazovic; Zaccagni, Tameze; Salcedo.

⚡Hot: Ribery è in grande forma! Giusto puntare su Miguel Veloso

⛔Not: Non fate troppo affidamento su Magnani

⚽Sorpresa: Vlahovic è la scommessa giusta!

Sampdoria-Crotone sabato ore 18

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Ferrari, Tonelli, Yoshida, Augello; Damsgaard, Ekdal, Adrien Silva, Jankto; Ramirez; Quagliarella.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Luperto, Marrone, Golemic; Pereira, Molina, Petriccione, Zanellato, Reca; Messias, Simy.

⚡Hot: Ekdal è in stato di grazia. Molina ha grande gamba

⛔Not: Zanellato non ci convince

⚽Sorpresa: Quagliarella va schierato!

Parma-Juventus sabato ore 20.45

PARMA (4-3-3): Sepe; Busi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Brunetta, Cornelius, Gervinho.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi; Morata, Cristiano Ronaldo.

⚡Hot: Gervinho può mettere in difficoltà la difesa bianconera. Bentancur sta giocando alla grande!

⛔Not: Rabiot non sembra avere il bonus in canna!

⚽Sorpresa: Attenzione a Bernardeschi!

Torino-Bologna domenica ore 12.30

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Vojvoda, Meité, Rincon, Linetty, Rodriguez; Bonazzoli, Belotti.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Danilo, Paz, Tomiyasu; Medel, Svanberg; Vignato, Soriano, Barrow; Palacio.

⚡Hot: Belotti è scontato! Soriano è a caccia di bonus

⛔Not: Bremer non ci fa impazzire!

⚽Sorpresa: Vignato e Bonazzoli da rischiatutto!

Benevento-Genoa domenica ore 15

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Insigne, Caprari, Lapadula.

GENOA (4-4-2): Perin; Goldaniga, Bani, Masiello, Pellegrini; Ghiglione, Lerager, Sturaro, Pjaca; Scamacca, Shomurodov.

⚡Hot: Glik è una garanzia! Bene puntare su Luca Pellegrini

⛔Not: Rischioso scommettere su Tuia

⚽Sorpresa: Ionita ha grandi doti di inserimento

CAGLIARI-UDINESE ore 15:00

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Marin, Rog; Nandez, João Pedro, Sottil; Simeone.

UDINESE (3-5-2): Musso; Bonifazi, Becao, Samir; Stryger-Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Pussetto, Deulofeu.

⚡Hot: Joao Pedro-de Paul, 10 da bonus! Sì a Zappa e Pussetto

⛔Not: Rog, da mediano fatica a portare bonus

⚽Sorpresa: Nandez può tornare a regalare gioie!

INTER-SPEZIA ore 15:00

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Barella, Sensi, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Erlic, Terzi, Bastoni; Estevez, Ricci, Maggiore; Gyasi, Nzola, Farias.

⚡Hot: Hakimi-Lautaro faranno bene! Nzola si mette anche a San Siro

⛔Not: Bastoni, dello Spezia, avrà un brutto cliente dalla sua parte

⚽Sorpresa: E’ l’ora di Sensi!

SASSUOLO-MILAN ore 15:00

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Obiang; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Hauge; Rebic.

⚡Hot: Berardi sa come segnare al Milan. Theo-Kessie si schierano!

⛔Not: Kalulu può andare in difficoltà con un altro bomber di razza come Caputo

⚽Sorpresa: Stavolta potete sperare in Ibrahimovic!

ATALANTA-ROMA ore 18:00

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Muriel; Zapata.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

⚡Hot: Muriel ci piace! Gosens-Mkhitaryan sempre in campo!

⛔Not: Palomino è quello ce può andare maggiormente in difficoltà dietro

⚽Sorpresa: Non fidatevi delle voci, Gomez può ancora regalare gioie.

LAZIO-NAPOLI ore 20:45

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Patric, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Akpra-Akpro, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Politano; Petagna

⚡Hot: Immobile sempre e comunque! Milinkovic-Zielinski da bonus! Ok Lozano

⛔Not: Di Lorenzo continua a faticare davvero parecchio

⚽Sorpresa: Aria di derby per Manolas che sa come segnare di testa

Giorgio Trobbiani-Martin Sartorio