Il Governo Conte dopo le lunghe consultazioni e le pressioni sanitarie degli ultimi giorni, ha varato un nuovo Dpcm per il Natale. Ecco cosa riguarda e cosa ci aspetta nei prossimi giorni

Le ore appena trascorse sono state decisive per stabilire quali sarebbero state le misure da adottare in vista delle vacanze di Natale. Secondo quanto emerge, le misure messe in atto, basate sui dati aggiornati giornalmente dal bollettino, saranno più stringenti rispetto a quelle comunicate nelle scorse settimane. Il Governo Conte avrebbe deciso, infatti, di stabilire la zona rossa nei giorni festivi e prefestivi racchiusi nel periodo dal 24 dicembre al 6 gennaio. Negli altri giorni, verrà istituita, invece, la zona arancione.

Dpcm Natale, il nuovo decreto e le misure stabilite da Conte

Nel lungo Consiglio dei Ministri della giornata di oggi, è inoltre emersa la stipulazione di un nuovo fondo ristori all’interno dell’ultimo decreto. Ad annunciarlo è la ministra Bellanova, la quale ha spiegato che verrà messo a disposizione un fondo da 550 milioni, di cui 400 nel 2020.

Da capire ancora quali saranno i dettagli delle misure messe in campo e come il Governo ha pensato di regolamentare gli spostamenti e l’unione con persone non conviventi. Di certo, secondo quanto emerge, dovrebbe permanere il coprifuoco, già annunciato nelle scorse settimane.