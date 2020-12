Pioli chiede un tassello in difesa a gennaio. Maldini e Massara continuano a lavorare alle piste Lovato, Simakan e Kabak

Non solo i rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu a catalizzare l’attenzione in Via Aldo Rossi. Il Milan continua a cercare un rinforzo nel pacchetto arretrato vista l’emergenza nel ruolo, acuita nelle ultime partite dal ko di Kjaer. Pioli è stato costretto a schierare il baby Kalulu al centro della difesa, ma evidentemente c’è bisogno a gennaio di un nuovo tassello per potenziare il reparto e cercare di tenere in vita il sogno scudetto.

Milan, caccia al difensore: Lovato, Simakan e Kabak nella lista di Maldini

Nella lista di Maldini e Massara figurano sempre tre priorità: Lovato, Simakan e Kabak. Il talento e rivelazione del Verona piace molto alla dirigenza rossonera e, stando al ‘Corriere dello Sport’, il suo prezzo si potrebbe abbassare rispetto alle valutazioni (25 milioni di euro) che circolavano nelle scorse settimane. Per Kabak, già dalla scorsa finestra del mercato estivo nei radar del Milan, il ‘Diavolo’ punterebbe ad un’offerta al ribasso approfittando del momento negativo dello Schalke 04. Senza dimenticare la pista Simakan, con il centrale dello Strasburgo prima alternativa a Lovato e Kabak.