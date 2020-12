Calciomercato Inter, rispunta Kante a gennaio | Il piano di Marotta

Il nome di Kante del Chelsea torna a circolare in orbita calciomercato Inter. Ecco come Marotta può regalarlo a Conte

N’Golo Kante è stato il grande sogno della passata sessione estiva di mercato dell’Inter. Il gruppo Suning, tuttavia, non è riuscito a metterlo a disposizione di Conte per le alte richieste economiche avanzate dal Chelsea per il centrocampista francese. Se in Champions ha giocato finora soltanto due volte titolare, in Premier League il manager dei ‘Blues’ Frank Lampard non ha mai rinunciato a lui. L’eliminazione dalle competizioni europee dei nerazzurri dovrebbe complicare ulteriormente l’affare in vista di gennaio, ma c’è un piano da parte dell’amministratore delegato Beppe Marotta.

Calciomercato Inter, tre per uno: Conte spera ancora in Kante

L’Inter pensa ancora a Kante, almeno stando a quanto rivelato dal sito ‘fichajes.net’. Il Chelsea non pare propenso a cederlo a meno di un’offerta importante che gli permetta di avere la liquidità per dare l’assalto a Rice del West Ham. Per finanziare l’acquisto del mediano nativo di Parigi, Marotta dovrà riuscire nell’impresa di cedere tre giocatori in esubero a prezzi alti. Si tratta di Eriksen, valutato 30-35 milioni di euro, Vecino e Nainggolan, per i quali si chiedono 10-15 milioni a testa. Un tesoretto da una sessantina di milioni cui andrebbero sommati i risparmi degli ingaggi per presentarsi ai londinesi con 70 milioni.