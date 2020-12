La Fiorentina vuole farsi trovare pronta nel prossimo calciomercato. Il nuovo scenario disegnato da Cesare Prandelli prefigura dei cambiamenti a gennaio

L’inizio di stagione della Fiorentina è stato tutt’altro che positivo. La Viola ha compiuto diversi passi falsi in Serie A fino a questo momento e anche dopo il ribaltone in panchina è in piena zona retrocessione con soli 10 punti totalizzati. Cesare Prandelli ha parlato in conferenza stampa dell’attacco, sottolineando la crescita di Dusan Vlahovic. Ecco le sue dichiarazioni, riportate dal sito ufficiale del club: “E’ un ragazzo di 20 anni e se si assume la responsabilità di battere un rigore vuol dire che ha gli attributi. Deve continuare così. In questo momento io penso che lui possa essere la punta che intendo io: gli ho parlato proponendo qualcosa da fare per migliorarsi”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Fiorentina, triangolo in attacco | Affari con Lazio e in Premier

Calciomercato Fiorentina, Prandelli fa il punto sull’attacco: Vlahovic in prima linea

La situazione relativa l’attacco della Fiorentina potrebbe, dunque, cambiare improvvisamente. Cutrone resta in uscita, come vi abbiamo riportato negli ultimi giorni. Vlahovic, invece, è pronto a scalare le gerarchie, diventando un punto fermo del gioco di Prandelli. La sua promozione a titolare fisso potrebbe rallentare l’eventuale arrivo di Piatek. La punta ex Milan ha una valutazione ancora alta, sui 20 milioni di euro, forse troppi per la Viola che, inoltre, in questo modo, avrebbe inoltre la possibilità di valorizzare il suo giovane attaccante.