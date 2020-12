L’attaccante Eder potrebbe lasciare la Cina per far ritorno in Serie A. Ecco chi vuole l’ex calciatore dell’Inter, oggi alla Jiangsu Suning

Volge al termine l’avventura di Eder in Cina con la maglia dello Jiangsu Suning. L’attaccante brasiliano è pronto a lasciare la Super League per fa ritorno in Italia.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI

La voglia di Serie A è parecchia, tanto che il suo trasferimento potrebbe concretizzarsi già durante il calciomercato di gennaio. Le offerte al classe 1986 non mancano e sono diverse le squadre di medio-alta classifica che ci starebbero pensando come Fiorentina, Bologna e Sampdoria.