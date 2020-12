Massimiliano Allegri potrebbe tornare in panchina con l’anno nuovo e molto dipenderà dalle ultime partite prima della sosta

L’ombra di Massimiliano Allegri continua a stagliarsi minacciosa sopra le teste di diversi allenatori europei, chiamati a salvare la panchina nelle partite che precedono la sosta natalizia. Libero ormai da un anno e mezzo, l’ex tecnico della Juventus resta uno dei nomi caldi in ottica Inter in caso di mancato scudetto nerazzurro, ma non è detto che riesca ad aspettare il termine della stagione prima di rimettersi in gioco. Secondo ‘ESPN’, infatti, una grande panchina potrebbe liberarsi addirittura entro fine anno.

Calciomercato, Allegri o Pochettino verso il Psg

Stiamo parlando del Psg che, secondo la fonte in questione, potrebbe decidere di esonerare Tuchel in caso di sconfitta nella sfida scudetto contro il Lille. In programma domenica alle 21, la partita mette in palio il primo posto visto che i parigini hanno un solo punto di svantaggio in classifica. Se dovessero perdere, per i capitolini si tratterebbe del terzo ko stagionale contro le big, avendo già perso le sfide contro Lione e Marsiglia.