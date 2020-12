VIDEO CMIT | Roma-Torino, le ultime sulla sfida dell’Olimpico

Roma-Torino avrà inizio tra pochi minuti. Ecco le ultime novità dal nostro inviato dall’Olimpico in vista della partita di questa sera

In diretta dall’Olimpico, a pochi minuti dal fischio d’inizio, l’inviato di Calciomercato.it Francesco Iucca ha fatto il punto sulle scelte di Paulo Fonseca e Marco Giampaolo in vista di Roma-Torino. Il tecnico giallorosso esclude Pedro e dal 1′ minuto lancia ancora insieme Mkhitaryan e Pellegrini a supporto di Edin Dzeko. Sul versante opposto tra i pali del Torino ci sarà Milinkovic-Savic. Guardate il video per sapere le ultimissime sull’importante sfida che andrà in scena all’Olimpico.

