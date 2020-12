Voti e tabellino del primo tempo di Roma-Torino, match valido per la 12esima giornata del campionato di Serie A 2020/21

Roma in vantaggio, ma tra le polemiche. Dopo i primi 45 minuti il Torino è sotto di due gol e di un uomo, per il rosso a Singo dopo 14 minuti da parte di Abisso, sembrato effettivamente molto severo. Poi i granata, che stavano giocando un’ottima partita fino all’espulsione, subiscono e vanno sotto per la rete di Mkhitaryan, viziata da un possibile fallo di Mancini su Belotti. Poi lo stesso numero 9 commette un’ingenuità clamorosa e apre la strada al rigore del raddoppio di Veretout. Il contatto Dzeko-Bremer arriva proprio sulla linea. La sfortuna del Toro prosegue con l’infortunio di Ansaldi, che era entrato da 20 minuti. Per il resto giallorossi non straripanti, Mkhitaryan è senza dubbio il migliore.

ROMA

Pau Lopez 6

Mancini 6

Smalling 6,5

Ibanez 6

Bruno Peres 5

Veretout 6

Villar 6,5

Spinazzola 6

Pellegrini 5,5

Mkhitaryan 7

Dzeko 6



All.: Paulo Fonseca 6

TORINO

Milinkovic-Savic 6

Buongiorno 5,5

Lyanco 5,5

Bremer 5,5

Singo 5,5

Gojak 6. Dal 23′ Ansaldi 6. Dal 45′ Edera sv

Meite 6,5

Linetty 6,5

Vojvoda 6,5

Lukic 6,5

Belotti 5

All.: Marco Giampaolo 6

Arbitro: Abisso 4,5

IL TABELLINO

Roma-Torino 2-0

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Bruno Peres, Veretout, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko .

A disp.: Mirante, Farelli, Karsdorp, Jesus, Fazio, Kumbulla, Calafiori, Diawara, Darboe, Pedro, Mayoral, Perez

All.: Paulo Fonseca

TORINO (3-5-1-1): Milinkovic-Savic; Buongiorno, Lyanco, Bremer; Singo, Gojak, Meite, Linetty, Vojvoda; Lukic; Belotti.

A disp.: Rosati, Sirigu, Rodriguez, Izzo, Nkoulou, Ansaldi, Rincon, Segre, Bonazzoli, Edera, Vianni.

All.: Marco Giampaolo

Marcatori: 28′ Mkhitaryan (R), 43′ rig Veretout (R)

Ammoniti: Singo (T), Peres (R), Mancini (R)

Espulsi: 14′ Singo per doppia ammonizione per gioco falloso

Arbitro: Abisso

Guardalinee: Bresmes – De Meo

IV Uomo: Sacchi

VAR: Di Bello

AVAR: Passeri