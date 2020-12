Il Milan pareggia contro il Genoa nonostante le molte assenze: tra queste anche quella di Theo Hernandez, le ultime sull’infortunio del francese

Il Milan esce indenne da Marassi dopo essere andato sotto due volte contro il Genoa. Per i rossoneri un punto comunque prezioso viste le tante assenze, compresa quella dell’ultim’ora di Theo Hernandez. Un problema muscolare per il terzino francese, protagonista contro il Parma con una doppietta. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui! Per lui si tratta di un leggero affaticamento al flessore: le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni in vista dell’impegno di domenica contro il Sassuolo.