Milan, le ultime su Ibra e Kjaer: attesi al rientro

Simon Kjaer e Zlatan Ibrahimovic non sono tornati ancora a lavorare con il resto del gruppo. C’è la speranza che entrambi possano rientrare contro il Sassuolo

Zlatan Ibrahimovic e Simon Kjaer continuano a tenere in apprensione il Milan e i suoi tifosi. La squadra di Stefano Pioli è tornata a lavorare a Milanello dopo il pareggio sofferto contro il Genoa. I due giocatori hanno svolto lavoro differenza ma la speranza di vederli in campo contro il Sassuolo di de Zerbi non è ancora tramontata.

La giornata chiave sarà quella di domani: appare ovvio che vedere il danese e lo svedese ancora fare un lavoro differenziato sarebbe un segnale non certo positivo in vista del match di domenica. Si attendono novità dunque per Ibra e Kjaer. Appare rientrato, invece, l’allarme per Theo Hernandez, che ha saltato il Genoa solo a scopo precauzionale per un leggero affaticamento al flessore, e salvo novità sarà in campo contro i neroverdi.