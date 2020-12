Juventus, ko Arthur: condizioni e ultime in vista di Parma

Il centrocampista brasiliano è uscito per infortunio nel match dell’Allianz Stadium contro l’Atalanta

Un sospiro di sollievo per Pirlo e la Juventus era arrivato già ieri nel post-gara del match pareggiato contro l’Atalanta. Nulla di grave per Arthur, che aveva lasciato il campo molto dolorante al 26′ del primo tempo dopo uno scontro di gioco con Romero.

Soltanto una forte contusione alla coscia destra per il brasiliano ex Barcellona, come ribadito anche dallo stesso Pirlo in conferenza stampa. Escluse quindi lesioni muscolari, con il numero 5 bianconero che non sarà sottoposto ad ulteriori esami come preventivato invece ieri. L’ematoma non si è ancora del tutto riassorbito e il nazionale verdeoro resta comunque in dubbio per la sfida di sabato sera in casa del Parma. Lo staff medico eviterà qualsiasi rischio, con Pirlo che potrebbe riaverlo a disposizione per la successiva sfida di martedì in campionato con la Fiorentina se non avrà le necessarie garanzie dal giocatore nella rifinitura alla vigilia della trasferta del ‘Tardini’. Senza Arthur, Bentancur (favorito) e Rabiot si giocherebbero una maglia da titolare in mediana al fianco di McKennie.